長崎市出身でサッカー日本代表の森保 一監督が18日、諫早市で講演し、来年のワールドカップに向けての抱負を語りました。 （サッカー日本代表・森保 一監督） 「私の生まれ故郷・長崎に帰ってこられてうれしい」 18日、諫早市で行われた講演会。 登壇したのは、サッカー日本代表の森保 一監督です。 母校の長崎日大高校サッカー部の生徒ら約550人の聴衆を前に、質疑応答を交えながら話しました