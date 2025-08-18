◎あすの全国の天気北海道と東北北部の日本海側は雨で、大雨になる所があるでしょう。北海道は日本海側北部とオホーツク海側北部で昼前から夕方にかけて、東北は日本海側北部で昼過ぎから20日(水)にかけて、雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。東北太平洋側から九州にかけては広く晴れますが、東日本と西日本は急な雷雨に注意が必要です。内陸では局地的に非常に激しい雨が降る見込みです。道路の冠水にもお気をつけくださ