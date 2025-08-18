簡単に作れて毎日飲めるお茶で、手軽に体メンテナンス。いつもの1杯を不調に合わせてチョイスして。気の流れを良くするレモンと体を温めるしょうがを煮出して、はちみつで甘さ追加。体が冷えやすい人はホットで飲むのがおすすめです。レモンジンジャーレシピ出典: 美人百花.com材料（1杯分）しょうが(薄切り)…3枚レモン(薄切り)…3枚水…300mlはちみつ…適量作