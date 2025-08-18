県内に大雨特別警報が出された11日に撮影された写真。九州新幹線の高架にたくさんの車両が停車しているのが分かります。実はこの光景、6年前に長野県で起こった災害を教訓にとられた新幹線の車両を守る対策でした。 熊本県内に大雨特別警報が出され、熊本市内でも猛烈な雨が降った11日、九州新幹線の沿線に住む視聴者が撮影した映像です。■撮影した女性「窓を開けたら（停車中の）新幹線が見える状態。ニュースで車両基