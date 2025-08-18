東日本大震災から立ち上がった福島県の子どもたちが奥能登に元気を届けようとコンサートを開きました。一緒に演奏したのは珠洲の高校生たち。音楽の力が福島と能登をつなぎます。響き渡る、復興を願うハーモニー。今月13日、珠洲市と能登町で開かれたのは、福島県南相馬市から来たマーチングバンドによる復興応援コンサートです。観客「南相馬！がんばれ能登！」東日本大震災経て復活 マーチングバンド「Seeds＋」小学生から高校生