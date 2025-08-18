防衛省陸上自衛隊は18日、大分県の日出生台演習場で、訓練中の20代の3等陸曹2人と連絡が取れなくなり、捜索の結果、同日午前0時過ぎ、演習場内で心肺停止の状態で見つかったと発表した。消防に救急搬送を要請したが、約1時間後に死亡が確認された。いずれも外傷は見当たらず、陸自は死因や詳しい状況を調べている。発砲音は確認されていない。陸自によると、2人は同県の玖珠駐屯地を拠点とする西部方面戦車隊所属。行方不明に