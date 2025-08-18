パキスタンで降り続いた雨で土砂崩れや鉄砲水が相次いで発生し300人以上が死亡、隣国インドでも大規模な洪水で少なくと61人以上が死亡している。パキスタンの豪雨被害で300人以上が死亡激しい勢いで流れる茶色く濁った水。濁流は住宅地にも入り込み、住民はロープにつかまりながら移動していた。パキスタン北西部のカイバル・パクトゥンクワ州で8月14日から降り続いた雨で、土砂崩れや鉄砲水が相次いで発生し、これまでに300人以上