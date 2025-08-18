現地８月17日に開催されたプレミアリーグ第１節で、昨季は屈辱の15位に沈んだマンチェスター・ユナイテッドが、３年連続で２位のアーセナルと本拠地オールド・トラフォードで対戦。13分にCKからリッカルド・カラフィオーリに許した得点を最後まで返せず、０−１で大事な開幕戦を落とした。敗れはしたものの、新戦力のブライアン・ムベウモやマテウス・クーニャが早速存在感を発揮したなか、ルベン・アモリム監督は手応えを口に