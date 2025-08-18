【ワシントン＝池田慶太、リビウ（ウクライナ西部）＝蒔田一彦】米国のトランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１８日、ワシントンで会談し、ロシアによるウクライナ侵略の終結を目指して協議する。トランプ氏が領土問題などでゼレンスキー氏に譲歩を迫る可能性もある。両首脳がホワイトハウスで会談するのは、記者団の前でトランプ氏らと口論になった今年２月の会談以来。米側の発表によると、会談