元プロサッカー選手の松井大輔さんとの離婚を8月17日に発表した俳優の加藤ローサさん。過去、松井さんに言及した投稿が反響を呼んでいます。【投稿】加藤ローサは過去の投稿で何を？「子供達の運動会でおろしました笑」加藤さんは2021年11月4日の投稿で、指輪を着けた自身のソロショットを掲載。「ちょっと前の話です」と切り出し、「結婚10周年のお祝い」で松井さんから指輪をもらったことを報告しています。続けて「想像を超える