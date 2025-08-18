モンゴル・ウランバートルで運行する宇通客車製のバス。（６月２４日撮影、ウランバートル＝新華社記者／勿日汗）【新華社ウランバートル8月18日】モンゴルと中国は山や川でつながった隣国として友好関係にある。真夏のモンゴルの首都ウランバートルを歩くと、街のあちらこちらで中国の要素を目にする。市内ではここ数年、中国料理店の進出が目立ち、火鍋や四川料理、北京ダック、B級グルメの「麻辣燙（マーラータン）」