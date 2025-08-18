きょう午前、岐阜県各務原市にある東海北陸道のトンネルで、大型バイクに乗っていた83歳の男性が側壁に衝突して転倒し、後続のトラックにひかれて死亡しました。 死亡したのは、名古屋市港区の無職、三輪義寛さん83歳です。警察によりますと、三輪さんはきょう午前10時40分ごろ、各務原市那加扇平の東海北陸道・上り線、権現山トンネルで走行車線を大型バイクで走行中に、左側の側壁に衝突して転倒。 路上に倒れていたところを岐