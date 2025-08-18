オダギリジョー（49）が脚本・監督・編集を務めた監督作「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」（9月26日公開）完成記念上映会が18日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた。トークの中で、司会から「不思議なことは？」と聞かれた永瀬正敏（59）は「十数年前から毎年、同じところを虫に刺される」と右足ふくらはぎをさすり、観客を笑わせた。「最初（刺されたのは）ブヨで…必ず、そこを刺される。何か、残っている