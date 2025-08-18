浜松市の天竜川で川下り船が転覆し乗員乗客5人が死亡した事故から8月17日で14年。事故現場近くの慰霊碑の前で追悼慰霊式が行われました。この事故は、2011年8月17日、浜松市天竜区の天竜川で、川下り船が転覆して、乗客4人と船頭、計5人が死亡したものです。17日に行われた慰霊式には、当時、船を運行していた天竜浜名湖鉄道の関係者や県市町の幹部ら関係者23人が出席し、全員で事故現場に向かって黙とうを捧げました、そして、天