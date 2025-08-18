未婚化・晩婚化の要因として「経済的な理由」が指摘されるなか、奨学金の返済は結婚を考えている人にどのような影響を与えているのでしょうか。タメニー株式会社（東京都品川区）の結婚相談所「パートナーエージェント」が実施した「奨学金と結婚・婚活」に関する調査によると、25〜29歳の8割近くが「奨学金を返済していることを、相手に伝えるのに抵抗がある」と回答したことがわかりました。では、奨学金を返済中の人に対して「