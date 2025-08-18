ソフトバンクの大関友久投手（27）が、19日の西武戦（みずほペイペイドーム）でチーム単独トップの11勝目を懸けて先発する。自身8連勝中の左腕は「いつも通りにいきたい。理想とするボールが投げられればいいと思う」と平常心で臨む。有原、モイネロとの先発3本柱で自身初となる2桁勝利に到達。最多勝や最高勝率のタイトルを狙える位置につける。「シンプルに一番になりたいとか、人の心を動かしたいという気持ちは持ってやっ