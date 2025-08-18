375馬力のハイパフォーマンスSUV！スバルのイタリア法人は2025年7月18日、フル電動の新型クロスオーバーSUV「E-アウトバック」を現地向けに発表しました。E-アウトバックは、2025年ニューヨーク国際オートショーで「トレイルシーカー」として世界初披露されたSUVタイプのBEV（バッテリー電気自動車）です。【画像】超カッコいい！ スバル新型「“ハイパフォーマンス”SUV」を画像で見る（40枚）販売中の「ソルテラ」に続くス