九州・沖縄の強豪チームが対戦する「モダンプロジェカップ第14回全九州学童軟式野球大会」（全日本軟式野球連盟九州連合会、西日本新聞社主催）が16〜18日、福岡県久留米市であり、西原村学童野球クラブ（熊本）が初優勝した。16チームによるトーナメント戦で18日は準決勝と決勝があった。西原村は熊本ブルーマーリンズと決勝を戦い、六回2死満塁からの押し出し死球で4―3となり、サヨナラ勝ちした。3位は首里スピリッツ（沖縄