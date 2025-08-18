鹿児島県警は18日、鹿児島市中央町、県道24号線沿いの店舗トイレ内で16日午後8時半ごろ、女性がトイレに入ったところ、トイレットペーパーホルダー付近にカメラ様のものが設置されているのに気づき、すぐに警察へ通報したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。不審者の特徴などの詳細捜査中。