ボートレース平和島のお盆シリーズ（6日間開催）は18日、予選3日目が行われた。前節（7〜12日）から当地に連続で参戦している堀越雄貴（26＝東京）がイン逃げと捲りで連勝。得点率は島田賢人と並ぶ8位タイと好位置につけている。後半8Rは若干、ホーム追い風が強まっていたが豪快に握って回ると、風に流されることなくバックは力強く前に押した。「自分でもびっくり。この風で1マークは舟がメチャ返ってきた。それに押して