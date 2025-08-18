日本時間の19日未明にアメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が会談するのを前に、石破首相は「ウクライナが関わる形での議論が重要だ」と改めて強調しました。石破首相「主権や領土など、国家の根幹に関わる事項について、当事者のウクライナが関わる形で議論が進むということが極めて重要であるということを指摘をいたしました。要はウクライナが関与する形でなければ、それは駄目だということを申し上げまし