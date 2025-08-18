１８日午前、前橋市のコンビニエンスストアに軽乗用車が突っ込む事故がありました。運転手の女性がけがをし「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているということです。 １８日の午前１０時半ごろ、前橋市東善町のコンビニエンスストア「ファミリーマート前橋東善店」に、市内に住む７０歳の女性が運転する軽乗用車が突っ込みました。車は車止めを乗り越え、店舗正面のガラスを突き破りました。 この事