桐生市の荒木市長が代表を務める自民党支部が、市役所の新庁舎建設に参加した建設会社の社長から５０万円の寄付を受けていたことが明らかになったことを受け、市長は１８日の定例会見で問題はないという認識を示しました。 荒木市長が代表を務める自民党群馬県桐生市第４支部の収支報告書によりますと、おととしの４月１３日に新庁舎建設に参加した市内にある建設業の社長から５０万円の寄付がありました。 荒木市長は当時の市長