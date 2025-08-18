県内は、１８日も気温が上昇し各地で最高気温が３５℃を超える猛暑日となりました。厳しい暑さは、１９日も続く見込みです。 前橋地方気象台によりますと、県内は高気圧の影響で朝から気温が上がり１８日の最高気温は館林で３８．１℃、前橋と桐生で３７．４℃、伊勢崎で３７℃と県内８つの観測地点で猛暑日となりました。 県によりますと１８日の午後３時時点で、熱中症の疑いによる救急搬送は１０人で、このうち４人が中等症で