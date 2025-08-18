先月開かれたインターハイ陸上の女子走り幅跳びで大会記録を更新して初優勝した共愛学園高校の成澤柚日選手が１８日、地元の太田市役所を訪れ穂積市長に優勝を報告しました。 共愛学園３年生の成澤柚日選手は先月、広島で開かれたインターハイ陸上の女子走り幅跳びに出場し、６メートル４０センチの大会新記録で初優勝しました。これまでの大会記録は、６メートル３３センチで２６年ぶりに記録を更新しま