元西武監督で、メッツなどのメジャーでもプレーした松井稼頭央氏（４９）の妻、美緒さん（５１）が１８日までにＳＮＳを更新。近況を伝えた。松井氏は２０００年、モデルでタレントだった菊池美緒と結婚。長女、長男がいる。長女はＴＢＳ日曜劇場「１９番目のカルテ」に看護師・瀬戸舞子役で出演している女優・松井遥南（２４）。美緒さんは現在、鎌倉に、器などお気に入りのアイテムを集めたお店「ｔｓｕｄｏｉ」を開いている