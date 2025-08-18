シリーズでお伝えしている「戦後80年つなぐ、つながる」、最終回の今回は、浜松市出身で日本の戦後美術を代表する92歳の画家の特集です。自らの戦争経験を描くようになったのは、3年前のこと。人類の“負の遺産”を絵画として記録しようと、創作活動を続けています。 【写真を見る】浜松市出身の画家・中村宏さんが描く作品 東京国立近代美術館が所蔵する「空襲1945」。巨大な雲のように描かれたB29。爆弾の一種・焼夷弾が