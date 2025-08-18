柔道男子81キロ級に出場した、静岡学園高校3年生の川合遼選手が静岡県勢34年ぶりとなる日本一に輝きました。 2025年8月15日金曜日に行われたインターハイ、柔道男子81キロ級。川合選手が快進撃を見せます。2回戦・3回戦は接戦を制して勝ち進み、迎えた準々決勝。この払い腰で一本勝ち。 今大会初の一本勝ちで勢いに乗ると、準決勝でもその勢いは止まりません。この内股が技ありの判定に。川合選手は優勢勝ちで決勝戦に駒を