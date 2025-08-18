マクドナルドは2025年8月18日から29日までの期間、「マックフライポテト」のMとLサイズが250円で購入できるキャンペーン「トクニナルド」を開催しています。お得に味わうならLサイズ一択？マクドナルドで絶大な人気を誇るサイドメニューと言えば、「マックフライポテト」。外はカリッと、中はホクホクの食感を楽しめます。期間中は、Mサイズ（通常価格330円〜）とLサイズ（通常価格380円〜）を特別価格の250円で販売。今なら最大13