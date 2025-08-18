まる2日以上ホームに止まったままの新幹線。車両を移動させる見込みは立っていません。 【写真を見る】まる2日以上…岐阜羽島駅で立ち往生の新幹線 ｢電気回路が正常に動かない可能性｣で浜松工場への移動は取りやめ 今月15日の午後10時すぎ、岐阜羽島駅に停車した「こだま764号」の床下から、白煙が上がっているのが確認されました。このため列車は運転を取りやめ、乗客約250人は臨時停車した後続の「のぞみ」に乗り換えた