Image: GEEK TRADE こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。愛車のハンドル周りは、シンプルかつ機能的であってほしい。そう願うサイクリストにとって、後付けのミラーは悩ましい選択肢でした。かといって、安全性も後回しにしたくない。「TriEye」を手にすれば、二択ではなくその両立という正解を選べるようになります。サングラスにリアミラーを溶