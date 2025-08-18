鹿児島県の薩摩川内市できのう17日まで合宿を行ったバレーボール男子日本代表。17日の公開練習にはファン2600人が詰めかけ、石川祐希選手らのプレーに熱狂しました。 薩摩川内市できのう17日までの1週間、合宿に臨んでいた男子日本代表。公開練習は観覧チケットが10分で完売する人気ぶりで、およそ2600人のファンが熱い声援を送りました。 さっそく強烈なアタックを見せたのは高橋藍選手。ハイレベルなプレ