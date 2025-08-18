こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 2835」。うみへび座の方向、約3500万光年先にあります。明るい黄色に輝く中心部を取り囲むのは、青色に彩られた渦巻腕（渦状腕）。そのあちこちでは、ピンク色の領域が散りばめられたように美しく輝いています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）で観測された渦巻銀河「NGC 2835」（Credit: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee and the PHANGS-HST team）】渦巻