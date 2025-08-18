先月、県内の中高生18人がベトナムにホームステイし国際交流を行いました。先々週に続くベトナム奮闘記最終回。中高生にとって現地で過ごした時間は自分の夢を考えるきっかけになったようです。 【前回の記事はこちら】 18人の中高生らがホームステイしたのは、ベトナムの首都ハノイからバスで2時間ほど走ったバグニン省トゥオン地区です。 この日、現地の中学校で交流会が開かれました。 イラスト付きの教科書を