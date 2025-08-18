石破総理は18日、今月6日から九州など全国で相次いで発生した大雨による災害について、“激甚災害に指定する見込みだ"と明らかにしました。 今月8日の集中豪雨では、鹿児島県本土に線状降水帯が2度発生し、1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。霧島市には8月平年ひと月分の2倍の雨が1日で降り、大雨特別警報が発表されました。 県によりますと、姶良市蒲生町の土砂崩れで1人死亡、霧島市と姶良市であわせて5人がけが