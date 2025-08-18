Image: @OnexPlayer_ / X だがそれがいい。「こういうのが好きなんでしょ？」なロマンを小さな筐体に詰め込むことに関して、One-Netbookほど信頼できるブランドはなかなか無いでしょう。その到達点ともいえるデバイスが、ONEXPLAYERブランドから登場しました。その名も「SuperX（スーパーX）」。14インチに、ありったけを詰め込んでCPUはRyzen AI Max+ 395、内蔵GPUはRadeon 8060S（デスクト