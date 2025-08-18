バスケットボールB2の鹿児島レブナイズは、攻撃力のある選手が加入し、10月開幕に向け本格始動です。 18日に行われたメディア向けの公開練習。エース・AJ以外の選手とHCが揃いました。 新たな主将は、PGの藤本選手。今季は選手13人中6人が新加入で、身長2m11cmのシャーマ選手は、ディフェンスオフェンスともにゴール下の要です。 また、チェコ代表経験のあるアウダ選手や、レバノン代表経験のあるラバ