集中豪雨の影響で、一部区間で運転見合わせが続いているJR肥薩線の復旧は、来年にずれ込む見込みであることがわかりました。 18日の日豊本線・重富駅近くです。作業員による復旧工事が進んでいます。 JR九州によりますと、日豊本線と肥薩線の一部区間は、線路に土砂が流れ込むなどの影響で今も運転見合わせが続いています。 肥薩線は吉松と隼人の間で運転を見合わせていて、復旧工事に時間がかかり「年内の復旧は難しい」という