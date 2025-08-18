鹿児島県の霧島市と姶良市を中心に被害が出た集中豪雨から10日です。霧島市では浸水した住宅の消毒作業が本格化しています。 （記者）「このお宅では膝辺りまで水がきました。いま、市の職員によって消毒作業が続けられています」 浸水した住宅での感染症を防ぐため、霧島市は清掃が終わり乾燥させた住宅を対象に、市民の要望に応じて消毒作業を行っています。 市によりますと、これまでに床上浸水407棟、床下浸水292棟などの住