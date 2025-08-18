メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠が6連覇を目指す王位戦七番勝負の第4局が19日から始まります。 今期の王位戦七番勝負は、藤井七冠に永瀬拓矢九段が挑戦しています。 七番勝負はここまで藤井七冠が3連勝中で、今回の対局で藤井七冠が勝つと6連覇が決まります。 18日は舞台となる福岡県の会場で検分を行い、対局室の空調や照明などを確認しました。 「将棋の内容という点からも、し