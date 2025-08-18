現在も通行止めとなっている鹿児島県内の主な道路です。 先週金曜日にお伝えした主な通行止めの場所から変更はありません。 国道3か所、県道13か所で通行止めが続いています。姶良市加治木町の国道10号の通行止めは解消しておらず、東九州道の無料区間も継続中です。 最新の交通情報は「鹿児島県道路規制情報」などでご確認ください。 詳細はそれぞれ市のホームページでご確認ください。 ▶霧島市ホー