18日夕方、長野市の市道で軽乗用車と自転車が出合い頭に衝突する事故があり、自転車に乗っていた12歳の男子児童が左足の骨を折る大けがをしました。18日午後4時半すぎ、長野市若穂綿内の市道交差点で軽乗用車と自転車が出合い頭に衝突しました。この事故で自転車に乗っていた12歳の男子児童が左足の骨を折る大けがをしました。軽乗用車を運転していた72歳のパート従業員の女性にけがはありませんでした。警察が事故の詳しい