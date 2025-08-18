富山市出身でアメリカプロバスケットボールNBAのロサンゼルス・レイカーズで活躍する八村塁選手。日本から世界で活躍できる選手を育てたいと、きょうから自ら指導するワークショップを愛知県で開催しています。自身の思いを語りました。「八村塁、入場だ！」名古屋市のIGアリーナに登場したのは、富山市出身でNBAロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁選手。きょうから3日間八村選手が中心となって