きょうは朝からよく晴れ、県内すべての観測地点で真夏日となりました。あすは県内で猛暑日が予想されていて、環境省と気象庁は県内に熱中症警戒アラートを出しました。日中の最高気温は高岡市伏木で34.4度、氷見市で34.3度など猛暑日に迫る暑さになったほか、県内10の観測地点すべてで真夏日となりました。富山市の富岩運河環水公園では、木陰で休む人や冷たい水にさわって遊ぶ子どもたちの姿が見られました。あすは富山市・