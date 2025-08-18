（台北中央社）財団法人賑災基金会は18日、7月上旬に台湾を襲った台風4号の被災者支援のための募金活動で、集まった寄付金が4億7000万台湾元（約23億円）を超えたと発表した。目標額を5億元（約25億円）としており、寄付を呼びかけている。受け付けは20日まで。海外からの送金も受け付けている。台風4号は先月6日夜に南部・嘉義県に上陸。中部や南部に大きな被害をもたらした。特に嘉義県と台南市での被害が深刻で、両県市では民家