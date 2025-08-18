陸上やダンス、そしてサッカーまで…、中国・北京で、500体以上のヒト型ロボットが集まる“世界初”の運動会が開催されました。中国・北京。冬のオリンピック会場で行われたのは――長谷川裕記者・NNN北京「ロボットのスポーツ大会が開かれています」世界初の“ヒト型”ロボット運動会です。（中国メディアによる）長谷川裕記者・NNN北京「これはすごい速いです。他のロボットの倍くらい速い」操作する人間すら置き去りにされ――