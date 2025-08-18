Palitは8月18日、グラフィックスカードの新製品として「GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC」を発表した。日本国内向けにも随時発売を予定する。Palit、デュアルファン仕様の「GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC」NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、デュアルファンを組み合わせるグラフィックスカード製品。コアは工場出荷時にオーバークロックされており、箱から出してすぐに高性能を発揮可能。ライティングを省いた質実剛健な外観で、