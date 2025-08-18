最大で9連休となったことしのお盆休み。18日から仕事という人も多かったのではないでしょうか。帰省に旅行、県内の観光地も多くの人でにぎわいました。皆さんはどんな思い出をつくったのでしょうか。いつもの通勤風景が戻った8月18日。〈会社員〉「苦痛でしかない」「もう会社に行きたくない。明日からも連休したい」最大で9連休となったことしのお盆休み。ふるさとへ帰省したり旅行を楽しんだり…県内も各地でにぎわいを見せまし