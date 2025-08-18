俳優の鈴木亮平が主演を務める、劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』(公開中)の入場者特典として、特別クリアカード(2種ランダム配布)を用意。全国30万名にプレゼントすることが決定した。映画『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』の入場者特典2021年に、TBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。最新の医療機器とオペ室を搭載した大型車両(ERカー)で事故や災害の現場にいち早く