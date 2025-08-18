“夏の暑さもお盆まで”と言うはずなのに…、きょうは各地に猛暑日が戻ってきました。そんな中、元々、南国で栽培されているトロピカルフルーツの生産が関東地方で盛んになり始めているそうです。ドラゴンフルーツにライチ、取材してきました。